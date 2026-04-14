العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض 7.80 دولار

انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 7.80 دولار لتسجل 91.28 دولارا للبرميل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

سجلت العلاوات الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل احتدام المنافسة بين المصافي في آسيا وأوروبا على الإمدادات، لتعويض تدفقات النفط من الشرق الأوسط التي تعطلت بسبب الحرب في إيران.

وتُعد أوروبا عادة أكبر مستورد للنفط الخام الأمريكي، إلا أن المنافسة تصاعدت مع توجه المشترين في آسيا للبحث عن الإمدادات من مناطق تمتد من الأمريكيتين إلى أفريقيا وأوروبا، في محاولة لتعويض النفط القادم من الشرق الأوسط الذي يتعذر نقله بسبب إغلاق مضيق هرمز على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.