جمال شعبان يحذر من التاتو وتأثيره على الجهاز المناعي

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من بعض العادات الشبابية الضارة، مثل تناول المكملات الغذائية بهدف بناء العضلات دون استشارة طبيب متخصص، موضحًا أن استخدام المكملات أو أي أدوية يجب أن يكون تحت إشراف طبيب مختص.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن بعض الشباب قد يصابون بأمراض خطيرة نتيجة تناول مكملات أو أدوية بشكل عشوائي دون استشارة طبية متخصصة.

ولفت إلى أن من العادات الضارة أيضًا الوشم (التاتو) الذي يقوم بعض الشباب برسمه على الجلد، موضحًا أن له تأثيرًا سلبيًا على الجهاز المناعي وقد يسبب التهابات، لأنه يحتوي على مواد غريبة تدخل الجسم عبر الجلد وتصل إلى الدورة الدموية.

وأشار إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وأي مادة توضع عليه يمكن أن تؤثر على الجسم، داعيًا إلى تجنب تقليد بعض العادات غير الصحية.