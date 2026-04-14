جمال شعبان يوضح علامات تشير لضعف جهاز المناعة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن تقوية المناعة لا تكون من خلال الأدوية، ولكن المناعة هي أسلوب حياة، وعلى الجميع العمل على تقويتها.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هناك علامات ومؤشرات تدل على ضعف المناعة، منها كثرة الإصابة بالتهابات الحلق.

وأوضح أن من علامات ضعف المناعة أيضًا كثرة الإصابة بنزلات البرد، وتراجع القدرة على بذل المجهود، والإصابة بالحمى، واستمرار ارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة، إضافة إلى أن التئام الجروح يستغرق وقتًا أطول من المعتاد.

ولفت إلى أن تقوية المناعة تكون من خلال فيتامين (د)، وذلك عبر التعرض لأشعة الشمس في الأوقات المناسبة، إضافة إلى تناول البيض.