عادة واحدة تحافظ على صحة القلب وتعزز كفاءته.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك عادة واحدة تحافظ على صحة القلب وتعزز كفاءته إذا التزم بها الإنسان، موضحًا أن هذه العادة هي تثبيت موعد النوم.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن هناك دراسة تشير إلى أن الالتزام بموعد نوم ثابت، حتى في حالة عدم الحصول على 7 ساعات نوم كاملة، يساهم في الحفاظ على صحة القلب.

وأشار إلى أن النوم ليلًا يساعد على إفراز بعض الهرمونات، ويؤدي إلى خفض ضغط الدم وراحة الجسم، مما يمنح القلب والعقل فرصة للراحة والتخلص من بعض المواد الضارة، وهو ما يساهم في تهدئة القلب.



ولفت إلى أن على كل شخص أن ينام على الأقل 5 ساعات في وقت محدد يوميًا، بينما النوم الصحي يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات، مع ضرورة أن يكون نومًا عميقًا ومنتظمًا، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الصحة العامة.