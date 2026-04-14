ياسمين عبد العزيز تستفي جمهورها بشخصيات مسلسلاتها السابقة .. شاهد

أثارت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حالة من التفاعل والنقاش بين جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة تضم عددًا من أبرز الشخصيات التى قدمتها فى أعمالها الدرامية خلال مواسم رمضان الماضية، وطلبت من جمهورها اختيار الشخصية الأقرب إلى قلوبهم.

وضمت الصورة شخصيات "غالية" من مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى عرض فى رمضان 2020، وشخصية "غزل" من مسلسل "اللى مالوش كبير" ، الذى عرض فى رمضان 2021، و"ليل" من مسلسل "وتقابل حبيب" الذى عرض فى رمضان 2025، إلى جانب شخصية "جليلة" من مسلسل "وننسى اللى كان" والذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى 2026.

ويذكر أن مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، وخالد سرحان، ومنة فضالي، ومحمود ياسين جونيور، ومحمد لطفي، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.