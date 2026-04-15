لا تهاون في أرواح المواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج تضع المراكب النيلية تحت المجهر

أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة على عدد من المراسي النيلية، في تحرك حاسم لضبط منظومة النقل والترفيه النهري، لمتابعة التزام المراكب واللانشات باشتراطات السلامة، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الرحلات النيلية هروبًا من حرارة الطقس.

وخلال الجولة، لم يكتفِ المحافظ بالمتابعة من بعيد، بل باشر بنفسه فحص تراخيص عدد من المراكب، للتأكد من سريانها ومطابقتها للاشتراطات الفنية، في رسالة واضحة بأن الرقابة أصبحت ميدانية وحازمة.

تحذير شديد اللهجة

ووجه المحافظ تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب المراكب، مؤكدًا أن أرواح المواطنين "أمانة"، وأن أي تقصير في إجراءات السلامة لن يُقابل إلا بإجراءات صارمة، تصل إلى أقصى درجات المساءلة، في حال وقوع أي حادث نتيجة الإهمال.

وأكد على مجموعة من الضوابط الحاسمة، في مقدمتها الالتزام بتوفير سترات النجاة وأدوات الإنقاذ بكميات كافية، وعدم تجاوز الحمولة المحددة لكل مركب، مع ضرورة التأكد المستمر من كفاءة المحركات وسلامة الهيكل الإنشائي، حفاظًا على توازن الوحدات النهرية ومنع وقوع حوادث الغرق.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المراسي والمراكب، مع مراجعة دورية للتراخيص، وعدم التهاون في تطبيق القانون، حيث شدد على سحب التراخيص والإيقاف الفوري لأي مركب يثبت مخالفته لاشتراطات الأمان.

وتعكس هذه الجولة المفاجئة توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط الكامل على المراكب النيلية، ووضع سلامة المواطنين كأولوية لا تقبل التهاون أو المجاملة، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التنزه في نهر النيل.