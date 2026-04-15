لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان
طرح جديد بشأن إيران.. رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي ودعم الوكلاء
بينهم حالات خطيرة.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
بعد قصف الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخا.. بيان عاجل من حزب الله اللبناني
وفقاً لآخر تحديث.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية تعاملات الأربعاء
انقسام شبابي حول تأثير المحتوى العالمي.. 45% يروه سلبياً و43% يعتبرونه إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران
مفتي الهند يشيد بدور أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين.. صور
بدء العد التنازلي| متى يتم تقديم الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم نقل وتروسيكل بصحراوي المنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

لا تهاون في أرواح المواطنين.. جولة مفاجئة لمحافظ سوهاج تضع المراكب النيلية تحت المجهر

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

 أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مفاجئة على عدد من المراسي النيلية، في تحرك حاسم لضبط منظومة النقل والترفيه النهري، لمتابعة التزام المراكب واللانشات باشتراطات السلامة، بالتزامن مع تزايد الإقبال على الرحلات النيلية هروبًا من حرارة الطقس.

وخلال الجولة، لم يكتفِ المحافظ بالمتابعة من بعيد، بل باشر بنفسه فحص تراخيص عدد من المراكب، للتأكد من سريانها ومطابقتها للاشتراطات الفنية، في رسالة واضحة بأن الرقابة أصبحت ميدانية وحازمة.

تحذير شديد اللهجة

ووجه المحافظ تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب المراكب، مؤكدًا أن أرواح المواطنين "أمانة"، وأن أي تقصير في إجراءات السلامة لن يُقابل إلا بإجراءات صارمة، تصل إلى أقصى درجات المساءلة، في حال وقوع أي حادث نتيجة الإهمال.

وأكد على مجموعة من الضوابط الحاسمة، في مقدمتها الالتزام بتوفير سترات النجاة وأدوات الإنقاذ بكميات كافية، وعدم تجاوز الحمولة المحددة لكل مركب، مع ضرورة التأكد المستمر من كفاءة المحركات وسلامة الهيكل الإنشائي، حفاظًا على توازن الوحدات النهرية ومنع وقوع حوادث الغرق.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهات بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع المراسي والمراكب، مع مراجعة دورية للتراخيص، وعدم التهاون في تطبيق القانون، حيث شدد على سحب التراخيص والإيقاف الفوري لأي مركب يثبت مخالفته لاشتراطات الأمان.

وتعكس هذه الجولة المفاجئة توجهًا واضحًا نحو فرض الانضباط الكامل على المراكب النيلية، ووضع سلامة المواطنين كأولوية لا تقبل التهاون أو المجاملة، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد إقبالًا كبيرًا على التنزه في نهر النيل.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج المراغة الشورانية

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

ترشيحاتنا

أمينة شلباية

إتيكيت أكل الفسيخ .. أمينة شلباية تكشف خطوات تقديمه وتناوله من غير لغوصة

فطائر البرجر

طريقة عمل فطائر البرجر

الاكتئاب

بعد تكرار جرائم النفس .. ما أعراض الاكتئاب

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل
طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس
المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء
مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ
عادات تضر بصحة المخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

المزيد