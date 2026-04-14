قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ سوهاج يفتتح تطوير محطة مياه نيدة السطحية بتكلفة 23 مليون جنيه

سوهاج _ أنغام الجنايني

افتتح اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، مشروع تطوير وإحلال وتجديد محطة مياه نيدة السطحية بمركز أخميم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 68 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 23 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد عبده، والنائبة أسماء حجازي، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى على بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم.

محافظة سوهاج

وخلال الافتتاح، تفقد المحافظ مكونات المشروع وأعمال الإحلال والتجديد التي تم تنفيذها، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل التطوير، والتي تضمنت إعادة تأهيل عدد 2 خزان أرضي، و4 مروقات، و4 مرشحات، إلى جانب توريد وتركيب لوحة تحسين معامل القدرة، وأحواض الشبة.

وذلك فضلًا عن أعمال إعادة تأهيل المروقات من الخارج، كما تفقد المحافظ المعامل وورش المعدات بالمحطة، ومبنى التدريب.

كما استمع إلى عرض تفصيلي حول انجازات الشركة من المشروعات المقدمة للموطنين بسوهاج خلال الفترة السابقة.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة مشروعات مياه الشرب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن المحطة تخدم نحو 564 ألف نسمة بقرية نيدة والقرى المجاورة لها، مشيرا إلى أن المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة، ضمان استدامة وكفاءة للمحطة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وعلى هامش الافتتاح، كرم السيد المحافظ فريق العمل بشركة المياه الحاصل على المركز الثاني بجائزة التميز الحكومي لعام 2026، عن مشروع انتاج السماد العضوي ضمن فئة أفضل فريق عمل.

كما تسلم المحافظ درع الشركة مقدما من رئيس شركة مياه سوهاج تقديرا للتعاون المثمر بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطن السوهاجي.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج افتتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

