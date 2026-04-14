لأول مرة زيارة ميدانية متميزة لطلاب جامعة سوهاج لكلية الطب العسكري

من داخل أحد أبرز الصروح الطبية العسكرية، نظمت جامعة سوهاج زيارة ميدانية لكلية الطب العسكري بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وذلك بهدف فتح آفاق جديدة أمام الطلاب للاطلاع على أحدث نظم التعليم والتدريب الطبي، بالمؤسسات التعليمية المتميزة.

جامعة سوهاج

وقد ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وفد الزيارة، حيث كان في استقباله اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، وقد ضم الوفد عدد من عمداء الكليات العلمية واعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار “النعماني” انه خلال الزيارة تم مناقشه آليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك، في مجال التدريب العملي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، ويعزز من جاهزيتهم لسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم طلابها وتمكينهم من التميز العلمي والمهني.

وأشاد النعماني بالمستوى المتقدم الذي تتمتع به كلية الطب بالقوات المسلحة من حيث الإمكانات والتجهيزات الحديثة، مؤكدًا أن ما شاهده الطلاب يعكس منظومة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.

ورحب اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، بوفد الجامعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق المثمر بين الجانبين، للدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، من خلال منظومة متكاملة تضم معامل حديثة ومراكز محاكاة متطورة.

وبدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي، عن الكلية والتي تأسست عام 2013 بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخريج دفعات من الضباط الأطباء وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، وعقب ذلك، بدأت فعاليات الجولة الميدانية، حيث تفقد الطلاب معامل التشريح وقاعات المحاضرات والمدرجات المجهزة بأحدث وسائل التعليم، إلى جانب زيارة مركز المحاكاة وعدد من الأقسام والمعامل المتطورة داخل الكلية.

وفي ختام الزبارة تم عقد لقاء تفاعلي بين طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة وطلاب كلية الطب بجامعة سوهاج، في أجواء من الحوار وتبادل الخبرات، والتعريف بنظام الدراسة والتدريب داخل الكلية، والإجابة على استفسارات الطلاب.

كما تم تبادل الدروع التذكارية رئيس الجامعة ومدير الكلية، والتقاط عدد من الصور التذكارية توثيقًا لهذه الزيارة المتميزة.