محافظ سوهاج يشهد احتفالية "بشبابها العيلة" بمشاركة 200 طفل .. صور

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات احتفالية "بشبابها العيلة" التي نظمها اتحاد "بشبابها" التابع لمديرية الشباب والرياضة، وذلك بنادي سوهاج الرياضي، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بمشاركة 200 طفل بالتعاون مع مديريتَي التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد محمود رئيس اتحاد "بشبابها" على مستوى الجمهورية، والمهندس محمد لبيب رئيس مجلس إدارة إتحاد بشبابها بسوهاج، وممثلي الأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وخلال كلمته، أعرب محافظ سوهاج عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية الإنسانية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كافة المبادرات المجتمعية التي تستهدف رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير بيئة مناسبة لهم لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بما يسهم في بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم.

وفي ختام الاحتفالية، قام المحافظ بتوزيع الهدايا على الأطفال، وشاركهم فرحتهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة، مشيدًا بجهود اتحاد "بشبابها" وكافة الجهات المشاركة في تنظيم هذا اليوم، الذي يعكس روح التكافل الاجتماعي والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كما تفقد القافلة الطبية والتي ضمت تخصصات " الأسنان، والأطفال، والأشعة والتحاليل " .