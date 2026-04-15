عاجل
جثة و11 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
لماذا سارع ترامب بالاتصال بمودي؟ السبب الحقيقي بعد فشل مفاوضات باكستان
طرح جديد بشأن إيران.. رفع العقوبات مقابل وقف البرنامج النووي ودعم الوكلاء
بينهم حالات خطيرة.. مصرع شخص وإصابة 11 في حادث انقلاب ميكروباص بطريق منفلوط/ الداخلة
بعد قصف الأراضي المحتلة بـ 40 صاروخا.. بيان عاجل من حزب الله اللبناني
وفقاً لآخر تحديث.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية ببداية تعاملات الأربعاء
انقسام شبابي حول تأثير المحتوى العالمي.. 45% يروه سلبياً و43% يعتبرونه إيجابيا
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات بعد تنفيذ حصار بحري أمريكي على إيران
مفتي الهند يشيد بدور أكاديمية الأزهر في تأهيل الأئمة الوافدين.. صور
بدء العد التنازلي| متى يتم تقديم الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر
البس كمامة.. استشاري حساسية يوجه رسائل عاجلة للمواطنين بخصوص التقلبات الجوية
ألمانيا: نعتزم تقديم مساعدات للسودان بقيمة 20 مليون يورو إضافية هذا العام
ديني

علي جمعة: دوام الحمد والشكر يقود إلى حياة مستقرة وقلب مطمئن

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المعاني كثيرة، تبدأ بالمعرفة، ثم بالعمل، ثم بالاستمرار على العمل؛ حتى تكون لك عادة لا تتخلى عنها، ثم بعد ذلك تحولها إلى منهج حياة تعيشه ويعيش فيك.

وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن من هذه المعاني: الحمد والشكر، وأعلى الحمد والشكر هو لله رب العالمين؛ تعرفه وتعمل به، ثم تديم العمل عليه، حتى يصير لك معيشةً ومنهجًا؛ فتعيش في الحمد، ويعيش الحمد فيك.

ربنا سبحانه وتعالى يقول: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾، فأمرنا بالشكر لله رب العالمين، وحتى يصير الشكر عملًا، قال: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾، وحتى يصير لنا عادة، قال في ركن الصلاة، في فاتحة الكتاب: ﴿الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ففرضها عليك في الصلاة، وفرض عليك تكرارها؛ فتديم العمل.

كل ذلك في ظاهر القول؛ ولكن الذي ينبغي أن تنقل نفسك إليه أن يكون الحمد منهجًا تعيشه ويعيشك، فتظل في كل حركاتك وسكناتك في دائرة الحمد لله رب العالمين.

فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ﷺ أخبرنا بما هو كائن في الغيب، فقال: «إن الملائكة إذا قبضت ولد أحدكم، ناداها الله سبحانه وتعالى، فقال: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا ربنا، فيقول جل جلاله: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: قال: الحمد لله». لم يتبرم بقضاء الله، مع أن المصيبة جلل؛ فقد ابنه، ولعله أن يكون وحيدًا، وكلما ظل الولد أمامك ينمو ويكبر تعلق قلبك به.

ويقول ربنا جل جلاله في علاه: «ابنوا لعبدي بيتًا، وسموه: بيت الحمد».
إذن، فالحمد أصبح منهج حياة.

ويقول سيدنا النبي ﷺ: «من لم يشكر الناس لا يشكر الله». فإذا قدم أحدهم إليك معروفًا، فينبغي عليك أن تقول له: جزاك الله خيرًا، شكرًا. فإذا لم تفعل، وقلت: الحمد لله، ولم تشكر من أجرى الله الفضل على يديه، فإن هذا خلل في فهم الحمد والشكر.

إذن، فالأمر تجاوز مرحلة الاعتقاد، والفعل، والدوام عليه؛ إلى مرحلة المعيشة فيه، وأن يعيش فينا؛ حتى إن الله سبحانه وتعالى يربط شكر الناس بشكره: «من لم يشكر الناس لا يشكر الله».
وسيدنا النبي ﷺ يقول: «إن الله يحب من أحدكم إذا أكل أكلة أن يحمد الله، وإذا شرب شربة أن يحمد الله».
ما هذا الجمال؟ إنه المعيشة، إنه الدخول في تفاصيل حركات الحياة، وربطها برب العالمين. فإذا وصلت أيها المؤمن إلى درجة أن تعيش في الحمد، وأن يعيش الحمد فيك، فهل ستكون غافلًا عن ذكر الله؟ وهل ستفعل المنكرات؟ "الحمد" معنى من المعاني التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وهي كثيرة؛ لكنها كلها تسير على هذا التدرج: معرفة، فعمل، فدوام، فمعيشة.

ولما فقد الناس هذه المعاني لم يحسنوا عملها، وبالتالي لم يدوموا عليها؛ ولذلك لم يعيشوا فيها، ورأينا ما رأينا من تفكك في المجتمع، ومن أن أحدهم يهرف بما لا يعرف، وانعكست الأحوال، وابتعدنا عن منهج الله؛ بل صور بعضهم منهج الله على غير ما هو عليه، فكان حجابًا بين الخلق والخالق، وصد عن سبيل الله؛ وكل ذلك يقتضي غضب الله، ولا يقتضي رضا الله.

قوات الأمن بموقع سقوط الفتاة

سقطت من الدور الـ 13 .. مصرع فتاة في ظروف غامضة بالجيزة

بيج ياسمين

القبض على البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي | تفاصيل

ارشيفية

خناقة صحاب أم اكتئاب.. فتاة كفر طهرمس سقطت من الـ 13 على العقار المجاور | تفاصيل

بنيامين نتنياهو

لا إيران ولا حزب الله .. سيناريو خطير تخشاه إسرائيل بشدة

ترامب

ترامب: الحرب ضد إيران انتهت .. تفاصيل مُفاجئة

مشغولات ذهبية

صعود عالمي ومحلي .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

توروب

عرض مالي ضخم .. الأهلي يتحرّك لفسخ عقد «توروب» | تفاصيل

الأهلي

هدنة مُرتقبة بين الأهلي واتحاد الكرة .. 6 نقاط لحل الأزمة | اتفاق مبدئي لاحتواء التوتر

السلوكيات السلبية

سلامتك تهمنا | النقل تنشر صورا لمواجهة السلوكيات الخاطئة بالمواصلات

المونوريل

وزارة النقل تستعرض إمكانات المونوريل في فيديو جديد بعنوان "رحلة داخل القطار"

خدمات

تفاصيل أحدث شهادة ادخارية بعائد سنوي متناقص يتجاوز 20% مع صرف شهري .. خدمات

بالصور

طريقة عمل الدنش الهش في البيت .. بخطوات سهلة وطعم زي المخابز

طريقة عمل الدنش في المنزل

لإطلالة تخطف الأنظار .. خبيرة تجميل: السر الحقيقي لمكياج العروس المثالي يبدأ من درجة بشرتك

المكياج فن يعكس شخصية العروس

احترس.. دراسة: أدوية ضغط الدم الشائعة تسبّب نوبات خطيرة لكبار السن والنساء

مضاعفات تسببها بعض أدوية ضغط الدم لكبار السن والنساء

لتجنب الإصابة بالزهايمر .. 8 عادات يومية تُدمّر صحة المخ

عادات تضر بصحة المخ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بوخوريس

