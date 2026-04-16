طفرة 83% في الشيكولاتة و85% في الملح.. والصناعات الغذائية تحقق 1.07 مليار دولار صادرات في شهرين

شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول شهرين من عام 2026 تنوعًا واضحًا في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار نمو عدد من السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.



وأظهر التقرير الصادر من المجلس التصديري للصناعات الغذائية – وحصلت عليه “صدى البلد” – أن الشيكولاتة ومنتجات الكاكاو حققت نموًا قياسيًا بنسبة 83% لتسجل 76 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق الخارجية.

كما ارتفعت صادرات الملح بنسبة 85% لتصل إلى 32 مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب على بعض المنتجات التعدينية والغذائية في الأسواق الدولية.



وسجلت الفراولة المجمدة 99 مليون دولار بنمو 5%، بينما بلغت مركزات المشروبات الغازية 104 ملايين دولار بنمو 10%، ما يؤكد قوة هذا القطاع داخل هيكل الصادرات.

في المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مثل السكر والدقيق نتيجة عوامل تنظيمية وسوقية، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر على الأداء العام للقطاع.

ويعكس هذا التطور استمرار التحول نحو المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.