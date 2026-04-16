بينها التفاح.. 6 أطعمة تسهم في تقليل التصبغات وتبييض الأسنان بشكل طبيعي

أفاد خبراء صحة الفم والأسنان بأن هناك مجموعة من الأطعمة الشائعة يمكن أن تساعد في تحسين لون الأسنان بشكل طبيعي، إلى جانب دورها في دعم صحة الفم واللثة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة The Mirror.

ويؤكد المختصون أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، لكنها قد تساهم في تقليل التصبغات وتحسين مظهر الأسنان مع الوقت.

الجبن.. عنصر داعم لصحة الأسنان

يأتي الجبن ضمن أبرز الأطعمة المفيدة لصحة الفم، نظرًا لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكالسيوم.

ويساعد في:

تقوية الأسنان والعظام

تقليل فرص تسوس الأسنان

رفع درجة الحموضة داخل الفم مما يحد من التصبغات

المساهمة في توازن البكتيريا داخل الفم

كما يُعتقد أن الأنواع الصلبة مثل البارميزان والجودا قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وإزالة بعض البقع.

التفاح والكرفس.. تنظيف طبيعي أثناء المضغ

تساهم الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس في تحفيز إفراز اللعاب، وهو عنصر أساسي في حماية الأسنان من التسوس.

كما تساعد هذه الأطعمة في:

التخلص من بقايا الطعام

تقليل تراكم البقع السطحية

تحسين نظافة الفم بشكل عام

الجزر والمكسرات.. تعزيز إفراز اللعاب

تعمل الجزر والمكسرات على زيادة إنتاج اللعاب داخل الفم، ما يساعد في تنظيف الأسنان بصورة طبيعية.

كما أن قوامها الصلب نسبيًا يساهم في:

إزالة التصبغات السطحية

تقليل تراكم البكتيريا

دعم صحة اللثة والأسنان

الأناناس.. إنزيم طبيعي لتفتيح الأسنان

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، والذي أشارت إليه دراسة منشورة في مجلة Clinical Oral Investigations باعتباره عاملًا يساعد على:

تقليل البقع السطحية على الأسنان

الحد من تراكم الجير

دعم صحة اللثة وتقليل الالتهابات

نصائح مكملة

إلى جانب هذه الأطعمة، ينصح الخبراء بـ: