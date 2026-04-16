قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بينها التفاح.. 6 أطعمة تسهم في تقليل التصبغات وتبييض الأسنان بشكل طبيعي

أطعمة تساهم في تبييض الأسنان
أطعمة تساهم في تبييض الأسنان
ولاء عادل

أفاد خبراء صحة الفم والأسنان بأن هناك مجموعة من الأطعمة الشائعة يمكن أن تساعد في تحسين لون الأسنان بشكل طبيعي، إلى جانب دورها في دعم صحة الفم واللثة، وذلك وفق ما نقلته صحيفة The Mirror.

ويؤكد المختصون أن هذه الأطعمة لا تُعد بديلاً عن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا، لكنها قد تساهم في تقليل التصبغات وتحسين مظهر الأسنان مع الوقت.

الجبن.. عنصر داعم لصحة الأسنان

يأتي الجبن ضمن أبرز الأطعمة المفيدة لصحة الفم، نظرًا لاحتوائه على نسب مرتفعة من الكالسيوم.

ويساعد في:

  • تقوية الأسنان والعظام
  • تقليل فرص تسوس الأسنان
  • رفع درجة الحموضة داخل الفم مما يحد من التصبغات
  • المساهمة في توازن البكتيريا داخل الفم

كما يُعتقد أن الأنواع الصلبة مثل البارميزان والجودا قد تساعد في تنظيف سطح الأسنان وإزالة بعض البقع.

التفاح والكرفس.. تنظيف طبيعي أثناء المضغ

تساهم الأطعمة المقرمشة مثل التفاح والكرفس في تحفيز إفراز اللعاب، وهو عنصر أساسي في حماية الأسنان من التسوس.

كما تساعد هذه الأطعمة في:

  • التخلص من بقايا الطعام
  • تقليل تراكم البقع السطحية
  • تحسين نظافة الفم بشكل عام

الجزر والمكسرات.. تعزيز إفراز اللعاب

تعمل الجزر والمكسرات على زيادة إنتاج اللعاب داخل الفم، ما يساعد في تنظيف الأسنان بصورة طبيعية.

كما أن قوامها الصلب نسبيًا يساهم في:

  • إزالة التصبغات السطحية
  • تقليل تراكم البكتيريا
  • دعم صحة اللثة والأسنان

الأناناس.. إنزيم طبيعي لتفتيح الأسنان

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، والذي أشارت إليه دراسة منشورة في مجلة Clinical Oral Investigations باعتباره عاملًا يساعد على:

  • تقليل البقع السطحية على الأسنان
  • الحد من تراكم الجير
  • دعم صحة اللثة وتقليل الالتهابات

نصائح مكملة

إلى جانب هذه الأطعمة، ينصح الخبراء بـ:

  • استخدام معجون أسنان مخصص للتبييض عند الحاجة
  • تنظيف الأسنان مرتين يوميًا بانتظام
  • استخدام خيط الأسنان
  • تقليل المشروبات التي تسبب تصبغ الأسنان
الأسنان تبييض الأسنان التفاح الفم صحة الفم

صورة أرشيفية

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

إيران تفتح مضيق هرمز.. ترامب يشكر الخليج ويهاجم الناتو ويكشف ترتيبات نووية جديدة

