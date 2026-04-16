الصحة: مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” تفحص 3.7 مليون طالب ابتدائي

تحت مظلة المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة”، أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص أكثر من 3.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا”، منذ إطلاقها في يناير 2025.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من سن 6 إلى 12 عامًا، للكشف المبكر عن مشكلات الإبصار مثل ضعف النظر وكسل العين، مع توفير العلاج المناسب من خلال النظارات الطبية أو التدخلات الجراحية اللازمة، إلى جانب رفع الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين بأهمية الاكتشاف المبكر.

منظومة متكاملة

وأوضح عبدالغفار أن المبادرة تُنفذ من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالفحص داخل المدارس، ثم إحالة الحالات التي تحتاج تدخلاً متقدمًا إلى عيادات التأمين الصحي، مع تقديم خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة الكاملة.

وتأتي المبادرة وفق بروتوكول تعاون خماسي بين وزارة الصحة والسكان ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الجمعية العالمية لأندية الليونز.

وأضاف أن المبادرة حققت حتى الآن توزيع 23 ألفًا و925 نظارة طبية، وإجراء أكثر من 1265 تدخلاً جراحيًا، وتوفير العلاج الدوائي لـ25 ألفًا و155 حالة، وذلك في محافظات المرحلتين الأولى والثانية وهي: الشرقية، الفيوم، الإسكندرية، الغربية، المنيا، بني سويف، القليوبية، الجيزة، دمياط، وكفر الشيخ.

تهدف المبادرة إلى تقليل معدلات ضعف الإبصار بين الأطفال وتحسين جودة حياتهم التعليمية والاجتماعية.