رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد عبد الوهاب وصبا مبارك من كواليس مسلسل ورد على فل وياسمين

أوركيد سامي

شارك  الفنان  أحمد عبد الوهاب صورة  مع الفنانة صبا مبارك من كواليس مسلسل ورد على فل وياسمين المقرر عرضه على منصة شاهد.


مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. 

والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.


ومن المنتظر أن يبدأ أحمد عبد الوهاب تصوير مسلسل القصة الكاملة ما لم يُحكَ عن بني مزار، وهي من بطولة أحمد عبد الوهاب، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.


ومن ناحية أخرى، شارك أحمد عبد الوهاب في فيلم درويش بدور رشدي، وقد حقق فيلم درويش إيرادات تخطت ٤٠ مليون جنيه، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.


كما ظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابته أيضًا مع كريم سامي كيمز. الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، مع إشراف على الكتابة من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.


يواصل أحمد عبد الوهاب حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد كوميدي من جوائز رمضان ٢٠٢٥ المقدمة من Creative Summit، إلى جانب جائزة التميز من كاس إنرجي للدراما.
ويُعد أحدث أعمال أحمد عبد الوهاب مسلسل الكابتن، الذي عُرض في موسم رمضان ٢٠٢٥، وضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي. ويجسد أحمد عبد الوهاب خلاله شخصية كريم، صديق حسام (أكرم حسني)، الذي يساعده في تحقيق رغبات الأرواح.
كما عُرض له أيضًا مسلسل أشغال شقة جدًا، مجسدًا شخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول. والمسلسل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.


وشارك أحمد عبد الوهاب كذلك في مسلسل كامل العدد ٣، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، ويجسد خلاله شخصية حسين.


ويُذكر أن أحمد عبد الوهاب شارك في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ من خلال مسلسل الحشاشين بدور يحيى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا. والمسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

