أكاديمية الفنون توضح ملابسات قبول طلاب الدراسات العليا بمعهد السينما

أصدرت أكاديمية الفنون بيانًا إعلاميًا، ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن بيان قسم التصوير بالمعهد العالي للسينما، مؤكدة حرصها على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام والوسط الأكاديمي.


وأكدت أكاديمية الفنون أن جميع الإجراءات التي تتخذها تستند إلى أحكام القانون واللوائح المنظمة، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية، مشددة على أن العمل المؤسسي يظل الضامن الأساسي لاستقرار العملية التعليمية والفنية. كما أوضحت أن قراراتها تصدر عن مجلس الأكاديمية بتشكيله القانوني، والذي يضم عمداء المعاهد المختلفة، بما يضمن تمثيل كافة الجهات وتحقيق المصلحة العامة.


وفيما يتعلق بما أُثير حول قبول أحد الطلاب بمرحلة الدراسات العليا بقسم التصوير بالمعهد العالي للسينما خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، أوضح البيان أن قرار مجلس الأكاديمية الصادر في يناير 2026، خلال فترة رئاسة الرئيس السابق، لم يتضمن قبولًا نهائيًا، بل اقتصر على السماح للطالب بتقديم أوراقه وخوض الاختبارات المقررة، شأنه شأن باقي المتقدمين، دون أي استثناء، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص.


وأشار البيان إلى أن القبول النهائي يظل مرهونًا باجتياز الاختبارات الفنية والأكاديمية، وفق المعايير المعتمدة، مؤكدًا أن الدراسة بالدبلوم لم تبدأ فعليًا إلا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، بما يتوافق مع الإجراءات الإدارية السليمة.


وفي سياق متصل، كشف البيان أن نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، عقدت اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأكاديمية، انتهى إلى فتح باب التقديم أمام جميع الراغبين، ضمانًا لتحقيق العدالة الكاملة. كما تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع قسم التصوير لتوضيح الأبعاد القانونية، إلا أن رئيس القسم تمسك برفض تنفيذ القرار، معلنًا تحمله المسؤولية القانونية عن ذلك.


واختتمت الأكاديمية بيانها بالتأكيد على أن مصلحة الطلاب تأتي في مقدمة أولوياتها، لكنها لا تنفصل عن الالتزام بالقانون وضمان تكافؤ الفرص، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية، حفاظًا على مكانة المؤسسات الأكاديمية ودورها في بناء الوعي الثقافي.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد