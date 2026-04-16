نشوب حريق بمزارع نخيل وأشجار في الوادي الجديد

نشب حريق في مزارع نخيل بقرية العوينة بزمام مركز الداخلة، في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق.

تفاصيل اندلاع حريق بمزارع نخيل وأشجار في الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منطقة زراعات ونخيل بقرية العوينة بمركز الداخلة، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية للسيطرة على الحريق الذى التهم عددا من أشجار النخيل ومساحات من الحشائش الجافة بمحيط زراعات النخيل جارٍ حصرها.

وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة وإخماد الحريق خشية امتداده إلى حظائر الماشية وعنابر الدواجن وأشجار النخيل بالمناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.