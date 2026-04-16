اختتام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية

فى إطار حرص مصر الدائم على دعم العمل المشترك في كافة المجالات وتعزيز التكامل المعرفي مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة بالمنطقة، احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بختام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة بحضور السيد الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعبدالله قادر بوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا.

تم تنفيذ الدورة المتقدمة على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة ليبيا، حيث تضمنت محاضرات متخصصة تناولت الأبعاد القانونية، الاقتصادية، الإدارية والتقنية لمكافحة الفساد والوقاية منه وكذا تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار بالإضافة إلى أساليب التحري واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، كما تم عقد ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية مكَّنت المشاركين من تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات لتطوير أساليب العمل الرقابي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الهادفة إلى صقل الخبرات وتنمية القدرات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي كأحد دعائم منظومة مكافحة الفساد، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.