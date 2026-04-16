قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع جديد.. الذهب يتجاوز 4820 دولاراً عالمياً مدعوماً بتراجع الدولار وآمال إنهاء الصراع الإقليمي

رانيا أيمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بانخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال إنهاء الحرب في الشرق الأوسط والتي أثارت ​مخاوف من زيادة التضخم.
 

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4821.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ‌الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4843.40 دولار، وفقاً ل “رويترز ”.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، مما يجعل السلع الأولية المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة ​بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 0.1 بالمئة ​مع انحسار التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول ⁠بسبب تزايد الآمال في توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.
 

وقال كلفن وونج وهو ​محلل كبير للسوق في أواندا "المحرك الرئيسي (للذهب) هو التفاؤل بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ​الأمر الذي يدفع عوائد السندات طويلة الأجل حول العالم نحو الانخفاض ويؤدي إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب والفضة".

وأضاف "إذا بدأنا نشهد اختراقا لمستوى 4900 دولار، فلا يمكن أن نستبعد ارتفاعات أخرى محتملة ​نحو منطقة المقاومة المتوسطة التالية، والتي تقع عند المستوى النفسي البالغ 5000 دولار".


وزاد التفاؤل ​بأن الحرب تقترب من نهايتها بعد تصريحات من وسيط باكستاني رئيسي في طهران ومن إدارة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ⁠ترامب رفعت الآمال في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يفتح مضيق هرمز.
 

من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي اجتمع أمس الأربعاء لمناقشة إمكانية وقف إطلاق نار في لبنان المجاور بعد مرور أكثر من ستة أسابيع ​على اندلاع الحرب مع ​حزب الله المدعوم ⁠من إيران.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من ثمانية بالمئة منذ بدء الحرب على إيران في أواخر فبراير، وسط ​مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وإبقاء ​أسعار الفائدة ⁠مرتفعة على مستوى العالم.
 

ووفقا لخدمة فيد ووتش من مجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا نسبته 29 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، بعد أن ⁠كانت ​التوقعات قبل الحرب تشير إلى خفضها مرتين هذا العام.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.12 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة بالمئة ليسجل ​2130.25 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1587.25 دولار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

