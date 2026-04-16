زاهد محمود: أتوقع جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قريبا

قال زاهد محمود مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للسلام والصراعات، إنّه يتوقع حدوث جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قريبا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس وزراء باكستان يزور عددا من دول الشرق الأوسط مثل قطر والسعودية، وربما يزور تركيا، كما أن وزير الدفاع يزور إيران، وذلك من أجل جميع لقاء جميع الأطراف الإقليمية ضمن خطة جلب السلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "كان هناك الكثير من التصريحات البناءة التي جاءت من البيت الأبيض وقد أوضحوا أن وساطة باكستان تعمل بشكل رائع، لذلك، فإن الرئيس ترامب لديه إيمان شديد بهذه الوساطة وتعمل باكستان بأداة فعالة للغاية لكونها دولة موثوقة لجميع الأطراف".

وأوضح: "أعتقد أن جميع الأطراف قد وصلوا إلى مرحلة جيدة كما تم الحديث مسبقا"، مشيرًا إلى أن التصعيد العسكري لم يجلب أي نتائج، واتفق جميع الأطراف على هذا الأمر في المرحلة الحالية، وعلى ضرورة أن يتفاوضوا من أجل اتفاق جيد وأن يستفيدوا من دور باكستان كوسيط للحصول على نتائج جيدة.