غير لائقين | هنري يوجّه انتقادا لاذعا لـ ريال مدريد بعد الإقصاء

انتقد النجم الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، أداء فريق ريال مدريد عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وكان ريال مدريد قد ودع المسابقة بعد خسارته في مباراة الإياب بنتيجة 4-3، عقب سقوطه أيضًا في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليغادر البطولة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-4 لصالح الفريق الألماني.

وفي تصريحاته، أشار هنري إلى أن بعض لاعبي ريال مدريد لم يكونوا على المستوى المطلوب، مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى تغييرات من أجل المنافسة على مثل هذه المواجهات الكبرى.

كما تطرق إلى واقعة طرد إدواردو كامافينجا خلال اللقاء، موضحًا أن الفريق لم يتعامل بالشكل الأمثل مع النقص العددي، مشيرًا إلى أن اللعب بعشرة لاعبين أمام فريق بحجم بايرن ميونخ يتطلب جهدًا دفاعيًا مضاعفًا، وهو ما لم يظهر بالشكل الكافي.

وأكد هنري أن بايرن ميونخ قدم أداءً متوازنًا وكان الطرف الأكثر اكتمالًا خلال المواجهتين، رغم إتاحته بعض الفرص لريال مدريد، إلا أن الفريق الإسباني لم يستغلها بالشكل المطلوب.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن ريال مدريد اعتاد على تحقيق “الريمونتادا”، لكنه هذه المرة اصطدم بفريق قوي نجح في حسم المواجهة وإقصائه من البطولة.