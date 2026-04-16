مصرع معلم أسفل عجلات قطار في قليوب

لقي المعلم محمود أبو زيد أحد معلمي الحصة بإدارة بنها التعليمية، مصرعه إثر حادث قطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد.



وسادت حالة من الحزن بين زملائه وذويه، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرداق عزاء نعوا فيه الفقيد بأنه كان مثالا للجد والاجتهاد والأخلاق الحميدة.

بلاغ بالواقعة

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالحادث، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتقدم عدد من الأهالي وزملاء الفقيد بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان.