برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة تعزز قوة الاقتصاد الوطني

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات قطاع الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز قدرات الدولة الصناعية والدفاعية.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن متابعة الرئيس للموقف التنفيذي لمشروعات شركات الإنتاج الحربي وخطط تطوير الصناعات الدفاعية تعكس حرص الدولة على امتلاك أحدث التقنيات وتطوير منظومة التصنيع العسكري بما يواكب المعايير العالمية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن تأكيد الرئيس على تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، خاصة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثل توجهًا وطنيًا ضروريًا لدعم الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من استقلال القرار الاقتصادي.

وأوضح مدحت الكمار أن توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي، ويسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى الداخل، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الإنتاجية.

كما أشاد نائب القليوبية بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بتطوير البنية التحتية الرقمية لشركات الإنتاج الحربي، ورفع كفاءة منظومات العمل، والتوسع في برامج التدريب بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الأساس لأي عملية تنموية ناجحة.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، بالتأكيد على أن التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان الصناعي، إلى جانب مواصلة تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

