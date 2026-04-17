مفاجأة.. توروب يفضل اللاعبين الذين يجيدون الإنجليزية للمشاركة أساسيا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن معظم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ليس لديهم حالة رضا تجاه ييس توروب المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن حالة الاستياء من بعضهم تأتي نتيجة للوعود الكثيرة لهم بالحصول على فرصة المشاركة في المباريات ولم ينفذها.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: معظم اللاعبين لديهم حالة غضب تجاه توروب، ويرون أن شخصيته ضعيفة للغاية.

وأضاف: البعض يرى أن توروب يميل لبعض اللاعبين الذين يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية، لأنه يكون هناك تواصل معهم بصفة مستمرة، وليس كل اللاعبين في الفريق يجيدون الإنجليزية بطلاقة.. وهي قناعة موجودة لدى لاعبي الأهلي.

وواصل: ييس توروب سيرحل عن الأهلي مهما حدث، سواء توج بالدوري المصري أم لا، ورغم أن هناك حالة غضب لدى اللاعبين، ولكن لديهم إصرار لديهم جميعًا على التكاتف بقوة من أجل الفوز ببطولة الدوري.

وأتم: جميع اللاعبين على قلب رجل واحد من أجل الفوز بالدوري.