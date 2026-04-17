إيهاب الكومي: الأهلي له مطالب محددة يسعى لتحقيقها

كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن ثلاثة مطالب أساسية للنادي الأهلي، من أجل إنهاء أزمته مع اتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا.



وقال الكومي، خلال برنامجه «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن لجنة الحكام الرئيسية أكدت أن قرار إلغاء هدف الإسماعيلي في إحدى المباريات كان صحيحًا، بسبب وجود دفع على المنافس، مشيرًا إلى أن القرار الذي اتخذه الحكم محمود ناجي صحيح، بينما كان استدعاء تقنية الفيديو (VAR) غير مبرر من وجهة نظر اللجنة.



وأضاف أن الأهلي كان يدرس التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية، قبل أن يتدخل وسيط لتهدئة الأوضاع، وهو ما دفع النادي إلى التراجع مؤقتًا، في ظل وجود مطالب محددة يسعى لتحقيقها.



وأوضح أن المطلب الأول يتمثل في إقالة لجنة الحكام بالكامل بنهاية الموسم، متسائلًا حول إمكانية استجابة رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة لهذا الطلب، معتبرًا أن الأمر يعكس حالة من التوتر داخل المنظومة.



وأشار إلى أن المطلب الثاني للأهلي يتمثل في الاطلاع على ما دار داخل غرفة تقنية الفيديو بين الحكمين محمود وفا ومحمود عاشور، مؤكدًا أن النادي يتبنى مبدأ «سيب وأنا أسيب» في التعامل مع الأزمة.



واختتم الكومي تصريحاته بالإشارة إلى أجواء حفل تكريم الحكام الدوليين، مؤكدًا أن المناخ العام يشهد حالة من الاحتقان تستدعي التهدئة بدلًا من زيادة التوتر داخل الوسط الكروي.