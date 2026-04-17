لهذه الأسباب الطقس الحار خطر على مرضى القلب.. تعرف عليها

يمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى إجهاد الأشخاص المصابين بـ أمراض القلب عن طريق التسبب في الجفاف وتغيرات ضغط الدم؛ وينصح الخبراء بالترطيب المتوازن، واتباع نظام غذائي خفيف، وممارسة التمارين الرياضية بشكل ذكي، ومراقبة الأعراض التحذيرية.



مع ارتفاع درجات الحرارة، ينتاب معظم الأشخاص القلق بشأن الشعور بعدم الراحة، ولكن بالنسبة للأفراد المصابين بأمراض القلب، قد تشكل الحرارة الشديدة مخاطر صحية جسيمة. يحذر الأطباء من وجود ارتباط وثيق بين الطقس الحار وصحة القلب، حيث يبذل الجسم جهدًا أكبر للحفاظ على توازن السوائل ودرجة الحرارة، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الجهاز القلبي الوعائي.

"يُجبر الطقس الحار الجسم على بذل جهد كبير للحفاظ على توازنه الداخلي، أي مزيج السوائل والغازات فيه. وبما أن هذه الجهود قد تُسبب ضغطًا إضافيًا على الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، فإن الأمر لا يقتصر على الشعور بعدم الراحة فحسب، بل قد يؤثر أيضًا على قدرتهم على الأداء الأمثل وعلى إمكانية تلقيهم العلاج، وذلك من خلال التأثير على جهاز القلب والأوعية الدموية"، هذا ما قالته الدكتورة رانيتا ساها، أخصائية أمراض القلب في مستشفيات سي كي بيرلا، ومستشفى بي إم بيرلا للقلب.

لماذا يُعدّ الحرّ مُجهداً للقلب؟



خلال درجات الحرارة المرتفعة، يحاول الجسم تبريد نفسه عن طريق التعرّق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد. قد تؤدي هذه العملية إلى فقدان السوائل وتغيرات في ضغط الدم. بالنسبة لمرضى القلب، قد يؤدي هذا العبء الإضافي إلى تفاقم الحالات المرضية الموجودة وزيادة خطر حدوث مضاعفات مثل الدوخة والإرهاق أو حتى أمراض القلب.

هل يُعدّ الجفاف خطراً خفياً؟



يُعدّ الجفاف من أكبر المخاوف خلال فصل الصيف. فالتعرّق المفرط قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم، مما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم بكفاءة.

مع ذلك، يحذر الخبراء من أن مجرد شرب كميات كبيرة من الماء ليس الحل الأمثل دائمًا. ينبغي أن يكون تناول السوائل متوازنًا وتحت إشراف الطبيب، خاصةً للمرضى الذين يتناولون أدوية مثل مدرات البول. يُعد الحفاظ على مستوى الترطيب المناسب أمرًا أساسيًا للوقاية من إجهاد القلب. يقول الدكتور ساها: "إن أفضل طريقة لمرضى القلب للتحكم في كمية السوائل التي يشربونها هي استشارة الطبيب للحصول على إرشادات حول الكمية المناسبة، بدلًا من محاولة شرب أكبر قدر ممكن بأنفسهم".

-مارس الرياضة بذكاء، وليس بجهد.

يظل النشاط البدني مهمًا لصحة القلب، لكن التوقيت والشدة مهمان خلال فصل الصيف. ووفقًا للدكتور ساها، لتقليل المخاطر، يجب عليك:

تجنب ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق بين الساعة 11 صباحًا و 4 مساءً، عندما تصل درجات الحرارة إلى ذروتها

اختر دائماً المشي في الصباح الباكر أو المساء

اختر خيارات التمارين الرياضية الداخلية أو المظللة

يساعد هذا النهج في الحفاظ على اللياقة البدنية دون تعريض الجسم للإجهاد الحراري المفرط.

-نظام غذائي صيفي لصحة القلب

يلعب النظام الغذائي دوراً حاسماً في إدارة أمراض القلب خلال الطقس الحار. ينصح الخبراء بتناول وجبات خفيفة وسهلة الهضم، وتقليل استهلاك الصوديوم للوقاية من احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، وتناول الفواكه والخضراوات الموسمية الغنية بالماء.

يمكن للسوائل المرطبة مثل ماء جوز الهند أن تساعد في تعويض الإلكتروليتات المفقودة عن طريق العرق، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها أبداً



يُمكن أن يُساهم التعرّف المبكر على الأعراض في الوقاية من المضاعفات الخطيرة. قد تُشير هذه الأعراض إلى تعرّض القلب للإجهاد نتيجة الحرارة والجفاف. اطلب العناية الطبية إذا شعرت بما يلي:

التعب أو الضعف المستمر

الشعور بالدوار أو الإغماء

تورم في الساقين أو القدمين

ألم في الصدر

ضيق في التنفس

تغييرات صغيرة، تأثير كبير

لا تتطلب إدارة أمراض القلب في فصل الصيف إجراءات جذرية - فقط تعديلات متسقة وواعية، ومتابعة الأدوية الموصوفة بانتظام، ومراقبة تناول السوائل بعناية، والبقاء في بيئات باردة وجيدة التهوية، وتجنب التعرض المفاجئ للحرارة الشديدة.

"لذلك، خلال أشهر الصيف، يجب على مرضى القلب أن يكونوا أكثر وعياً بكيفية تغيير روتينهم الصيفي. إن تطبيق تغييرات صغيرة ومنتظمة على ترطيب الجسم، والنظام الغذائي، والنشاط البدني، والالتزام بتناول الأدوية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض خطير، ويضمن الاستمتاع بصيف آمن وصحي".

المصدر: timesnownews.