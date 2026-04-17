سيدة تنهي حياتها فى الرياح التوفيقي بـ بنها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشورا وصورة لانتـ حار سيدة بإلقاء نفسها في المياه من أعلى كوبري عزبة البرنس بمدينة بنها.



وتحولت صفحات التواصل الى دفتر عزاء بعد العثور على جثمان " وجدية ح ا " 62 عاماً وتجرى الاجهزة الامنية تحرياتها حول الحادث وكشف ملابساته وصحة الواقعة.

حريق بمصنع

من ناحية اخرى شهدت منطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اندلاع حريق داخل مصنع صابون يقع أسفل أحد العقارات السكنية، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية، حيث دفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الحريق.

تلقت الأجهزة في القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمصنع صابون وتم الدفع بسيارات إطفاء من قبل قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق، مع بدء التحقيقات لكشف أسباب اندلاعه وملابساته.