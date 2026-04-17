13 مليون جنيه.. حبس 3 أشخاص لاتهاهم بالاتجار فى العملة

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص لاتهاهم فى قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 13 مليون جنيه وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (13 مليون جنيه).