رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي ويوجه بسرعة حلها

التقى اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بعدد من المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي، لبحث شكاواهم والعمل على حلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة مطالب المواطنين بشكل دوري، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة.

وعُقد اللقاء بحضور المختصين من الإدارات المختلفة، حيث استعرض رئيس الحي عددًا من الشكاوى المتنوعة، من بينها شكوى أحد المواطنين بشأن عدم استلام نموذج (8) الخاص بملف التصالح، حيث أوضح أن العقار محل الشكوى به مخالفات أخرى تستوجب تقديم ملف تصالح عنها أولًا لاستكمال الإجراءات.

كما تناول اللقاء شكوى أخرى تتعلق بقيام أحد الجيران بإنشاء حظيرة دواجن أعلى أحد العقارات، حيث وجّه رئيس الحي رئيس قسم البيئة بالمعاينة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطنين تمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن اللقاءات الأسبوعية تهدف إلى الاستماع المباشر للمشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وفقًا للقانون والإمكانات المتاحة.

وشدد على استمرار جهود الحي في تحسين مستوى الخدمات، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى، سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو عبر منظومة الشكاوى المختلفة، بما يحقق رضا المواطنين.