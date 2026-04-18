تجاوزوا نسبة الغياب..مدرسة بالمنوفية تفصل 127 طالبا

فصلت مدرسة المساعي المشكورة الثانوية العسكرية بشبين الكوم 127 طالبا من فصول المدرسة المختلفة فصلا نهائي بسبب تجاوز نسبة الغياب.

وسادت حالة من الجدل بين اولياء الأمور حيث أكد البعض قيامهم بعمل إعادة قيد لبعض الطلاب المذكور اسماءهم منذ شهر بعد فصلهم أيضا.

فيما أشتكى البعض من عدم وصول إنذارات بالفصل لهم على منازلهم وقرار الفصل النهائي جاء بشكل مفاجئ للجميع منهم.

وقال السيد شلبي مدير مدرسة المساعي المشكورة الثانوية بنين، إن الطلاب المذكور أسماؤهم تجاوزوا نسبة الغياب المقررة طوال العام.

وأكد أنهم يعملون وفق لائحة يتم تطبيقها علي الجميع من الطلاب المخالفين، مضضحا أن هناك طلاب لا يحضرون نهائيا ونسبة الغياب مرتفعة بين الطلاب.

وأوضح أن من حق الطلاب عمل إعادة قيد وإعادتهم مرة أخرى للمدرسة من خلال إجراءات معينة.

وأشار مدير المدرسة إلي أن المدرسة تتبع لائحة ويتم تطبيق القانون علي الجميع من الطلاب.