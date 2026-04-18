مسؤول إيراني: جولة محادثات جديدة مع الولايات المتحدة قد تُعقد في باكستان الإثنين

أفادت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر إيرانية مطلعة، بأن جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد تُعقد يوم الإثنين المقبل في باكستان، في إطار الجهود المستمرة لخفض التوترات بين البلدين.

بحسب ما نقلته شبكة CNN، فإن مسؤولين إيرانيين أشاروا إلى أن وفود التفاوض من الجانبين من المتوقع أن تصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد يوم الأحد، تمهيدًا لبدء جولة جديدة من المحادثات في اليوم التالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد جولات سابقة من المفاوضات لم تحقق اختراقًا حاسمًا، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق يخفف من حدة الأزمة القائمة.