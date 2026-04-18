وسط إقبال كبير من المواطنين.. محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بقرية شقرف

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية شقرف التابعة لمركز طنطا، والتي تُنظم على مدار يومين، وتأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والوصول بها إلى القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطنين، وذلك وسط إقبال كبير من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة، جاء ذلك بحضور النائب سمير الخولي، عضو مجلس النواب، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تابع المحافظ سير العمل داخل القافلة التي تضم 14 عيادة متنقلة في تخصصات الباطنة والصدر وعيادتين للأطفال والجلدية والجراحة والأسنان والأنف والأذن والعظام والرمد ونساء وتنظيم الأسرة، بما يضمن تقديم خدمة طبية شاملة ومتكاملة لأهالي القرية، كما اطمأن على توافر التجهيزات الطبية اللازمة، والتي تشمل معملًا للتحاليل ووحدة أشعة وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، إلى جانب تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات متقدمة إلى المستشفيات، مع متابعتها بشكل مستمر من خلال فرق خدمة المواطنين، والتي نجحت حتى الآن في تقديم خدماتها الطبية لأكثر من 2000 مستفيد من أهالي القرية والمناطق المجاورة، وذلك وسط إقبال ملحوظ من المواطنين الذين حرصوا على التواجد والاستفادة من القافلة طوال يومي انعقادها.

تحرك تنفيذي عاجل

وتضمنت القافلة تنفيذ فعاليات مبادرة “افحص واطمن” للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، إلى جانب مشاركة فرق المبادرات الرئاسية في مجالات الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وصحة الأم والجنين، وصحة المرأة، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وهو ما يعكس تكامل الجهود المبذولة لتقديم خدمة صحية متكاملة وشاملة للمواطنين.

دعم قوافل طبية

وأشاد محافظ الغربية بحسن تنظيم القافلة الطبية ومستوى الخدمات المقدمة بها، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن كاهلهم من خلال تقديم خدمات طبية عالية الجودة بالمجان، موجّهًا الشكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع القائمين على تنفيذ القافلة، مشددًا على استمرار تنظيم القوافل الطبية في مختلف قرى ومراكز المحافظة لضمان وصول الخدمة الصحية لكل مواطن.