سقوط لص سرق مبلغ مالي من داخل محل بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من آخر لقيامه بسرقة مبلغ مالى من المحل الخاص به بسوهاج.

بالفحص أمكن تحديد مالك المحل (مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) وبسؤاله أيد ما سبق وإتهم الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسرقة مبلغ مالى من المحل المملوك له بأسلوب "المغافلة".

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





