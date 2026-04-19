متحف مطار القاهرة الدولي يحتفل باليوم العالمي للفن

احتفل متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3 باليوم العالمي للفن، عبر تنظيم فعالية فنية وثقافية متميزة أُقيمت بقاعة الموسيقى بدار الكتب والوثائق القومية، تأكيداً على أن الفن لغة إنسانية تجمع الشعوب وتفتح آفاق الإبداع بلا حدود.

أوضحت إدارة متحف مطار القاهرة الدولي صالة 3، أن الفاعلية تضمنت استعراض أبرز القطع الأثرية المعروضة، مع التأكيد على دوره المجتمعي الفعّال الذي يتجاوز جدران القاعات ليصل إلى مختلف فئات المجتمع، دعماً لرسالته في نشر الوعي الثقافي والحضاري.



أشارت إدارة المتحف، إلى القاء محاضرة تثقيفية حول الآلات الموسيقية وتطورها عبر العصور، بدءاً من الحضارة المصرية القديمة وصولاً إلى العصر الحديث، في رحلة ثرية أبرزت عمق ارتباط المصريين بالموسيقى.



وشهدت الفعالية تنظيم ورشة حكي بالعرائس، تناولت تاريخ النغمات الموسيقية بأسلوب مبسط وشيق أثرى خيال الحاضرين.

