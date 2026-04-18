توجيهات عاجلة من الزراعة لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بقنا

أجرى الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب، والدكتور هاني درويش رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، جولة تفقدية موسعة بمركز قوص، بمحافظة قنا، للوقوف على مستجدات مشروعات تطوير الري ودعم منظومة زراعة القصب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة لخدمة المزارعين وتطوير الإنتاجية.

وتفقد قيادات الوزارة، يرافقهما المهندس أبو العباس عبدالفتاح مدير مديرية الزراعية بقنا، عدداً من محطات الري الحديث التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث استعرضت الجولة الأثر الإيجابي لتطوير المساقي. وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضي أن تطوير المساقى يساهم في توفير مساحات من الأفدنة كانت مهدرة في المساقي التقليدية، تمت إضافتها فعلياً للمساحة المنزرعة.

وخلال الزيارة تم عقد لقاءات مع المزارعين، واستطلاع آرائهم، حيث أشادوا بالتحول للطاقة الشمسية، مؤكدين أنها حققت وفراً كبيراً في استهلاك السولار وتكاليف الإنتاج.

واستجابةً لمطالب المزارعين في "قوص"، وجهت قيادات الوزارة ببدء تنفيذ خطة لإنتاج شتلات القصب في أماكن قريبة من الحقول، حيث وجه رئيس قطاع التعاونيات والمديريات، وكيل وزارة الزراعة بقنا، بتشكيل لجنة فورية تبدأ عملها "الأحد المقبل" لوضع المعايير الفنية واختيار المواقع المناسبة لإنشاء مشاتل قريبة من الفلاحين، مع تقديم كافة سبل الدعم الفني.

وشملت الجولة زيارة مفاجئة لجمعية "الحمر والجعافره"، حيث تم الاطمئنان على توافر انتظام الأسمدة للموسم الجديد، وأعمال المنظومة، حيث تم التوجيه الفوري بسرعة توفير الحصص السمادية اللازمة وتوريدها للمخازن لضمان جاهزية الصرف مع بداية الموسم الصيفي، كما تم متابعة ملف حماية الأراضي والتصدي لأي تعديات في مهدها.