استجابة سريعة تعيد رضيعة مختطفة لأهلها .. إشادة بكفاءة الأجهزة الأمنية وتطور منظومة العمل

أثنى الإعلامي أحمد سالم على الجهود الأمنية التي أسفرت عن إعادة رضيعة تم اختطافها من مستشفى الحسين الجامعي إلى أسرتها في وقت قياسي، مشيراً إلى أن سرعة التعامل مع الواقعة تعكس تطوراً ملحوظاً في أداء الأجهزة الأمنية وتعزز شعور المواطنين بالأمان.

محاولة معقدة للتخفي

وأوضح سالم، خلال برنامجه «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن تفاصيل الواقعة كشفت عن محاولة معقدة للتخفي من جانب المتهمة، التي استخدمت وسائل متعددة للتنقل وتضليل جهات البحث، مستغلة الزحام الكبير داخل المستشفى الذي يستقبل آلاف الحالات يومياً، وهو ما زاد من صعوبة عملية التتبع.

وأشار إلى أن الاعتماد على تكنولوجيا المراقبة الحديثة، إلى جانب التحريات الدقيقة، لعب دوراً حاسماً في تتبع خط سير المتهمة والوصول إليها في وقت وجيز، مؤكداً أن ما تحقق يعكس كفاءة منظومة أمنية متكاملة وليس مجرد مصادفة.

القنوات الرسمية وسرعة استجابتها

كما لفت إلى وجود تحول واضح في نظرة المواطنين تجاه المؤسسات الأمنية، موضحاً أن الاعتماد لم يعد على العلاقات الشخصية كما في السابق، بل أصبح هناك ثقة أكبر في القنوات الرسمية وسرعة استجابتها، بما يعزز العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة.