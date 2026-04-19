خالد مجاور: ملف غزة وإسرائيل مسؤولية كبيرة.. والدولة أحدثت طفرة بالبنية التحتية

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء أن ملف غزة وإسرائيل يمثل عبئًا ومسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أنه تم التعامل معه برؤية علمية واستراتيجية تستهدف تطوير المناطق المتضررة ورفع كفاءة البنية التحتية.

تطوير البنية التحتية كأولوية

وأوضح مجاور أن التفكير منذ البداية ركّز على إنشاء شبكة طرق قوية تضمن سهولة الحركة ودعم عمليات الإغاثة، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات، مع العمل على رفع جاهزية الدولة للتعامل مع أي تطورات طارئة.

ضمان استمرار المساعدات الإنسانية

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تطوير الطرق والبنية التحتية هو ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، بما في ذلك حركة الطائرات وعمليات الإمداد، مؤكدًا أن استمرار تدفق المساعدات يُعد عنصرًا أساسيًا في إدارة الأزمات الإنسانية.

تخطيط طويل المدى لإدارة المناطق المتضررة

واختتم بأن هذه الرؤية جاءت ضمن خطة شاملة تعتمد على التخطيط طويل المدى لإعادة تطوير المناطق المتضررة، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة واستمرارية.