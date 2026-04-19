فرج عامر يتغزل فى جودون اترام: من أفضل محترفي الكرة في مصر

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بأحد أبرز المحترفين الذين مرّوا على الكرة المصرية، وهو الغاني جودون اترام، نجم هجوم غانا السابق ولاعب سموحة والدوري السعودي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تساؤلًا حول أفضل من احترف في مصر، مشيرًا إلى أن جودون اترام يُعد من أبرز المهاجمين الذين لعبوا في الدوري المصري، قبل انتقاله إلى الشباب السعودي، حيث تألق هناك وتوّج بلقب هداف الدوري السعودي.

وأضاف أن اللاعب الغاني لم يكتفِ بمسيرته داخل الملعب فقط، بل واصل نجاحه خارج المستطيل الأخضر، بعدما أصبح رئيسًا ومالكًا لأحد أندية كرة القدم في غانا، مؤكدًا أنه نموذج مميز للاعب المحترف الذي جمع بين النجاح الفني والإداري.