هيئة الدواء المصرية تحذر من تشغيلة مجهولة لأشهر مضاد حيوي.. وهذه عقوبة غش الأدوية

في إطار منشوراتها الدورية لضبط سوق الدواء المصري ، والسيطرة علي محاولات الغش التجاري لعدد من الأدوية ، أصدرت هيئة الدواء المصرية ، تحذيراً حمل رقم « 28 » لعام 2026 .

اسم ورقم التشغيلة مجهولة المصدر

وحذرت هيئة الدواء المصرية ، من تشغيلة مجهولة المصدر من المضاد الحيوي الشهير « Tavanic500 mg» تشغيلة رقم « FEG026 » وذلك بناءً على ماورد الينا من الشركة صاحبة المستحضر حيث افادت أن بعض العبوات المتداولة في السوق والتي تحمل رقم التشغيلة المذكور أعلاه هي عبوات مجهولة المصدر من نفس التشغيلة .

وأشارات هيئة الدواء المصرية إلى أنه في ضوء الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالات تم إصدار قرار بـ وقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد.

وتابعت هيئة الدواء المصرية قائلة : في حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.

وشددت هيئة الدواء المصرية ، علي أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.