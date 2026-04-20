صابرين النجيلي تكشف لصدى البلد مواصفات فتى أحلامها

كشفت الفنانة صابرين النجيلي عن تفاصيل جديدة حول حياتها الشخصية، وذلك خلال ندوة خاصة أقامها موقع صدى البلد، حيث تحدثت بصراحة عن مواصفات فتى أحلامها، ورؤيتها لشريك حياتها في المستقبل.

وقالت صابرين إن أهم ما تبحث عنه في شريك حياتها هو أن يكون “طيب وجدع وحنين”، موضحة أن الصفات الإنسانية بالنسبة لها تأتي في المقام الأول قبل أي شيء آخر. وأضافت أنها تتمنى أن يكون الشخص الذي ترتبط به داعمًا لها في حياتها بشكل عام، وفي عملها الفني بشكل خاص، خاصة وأن الفن يمثل جزءًا كبيرًا من حياتها وهويتها و أنه يكون إنسان لا يكذب



وأكدت أنها لا يمكن أن تتخلى عن الغناء أو التمثيل تحت أي ظرف، قائلة: “مستحيل أترك التمثيل والغناء لأنهم حياتي”، وهو ما يجعلها حريصة على اختيار شريك يتفهم طبيعة عملها ويقدر شغفها بالفن، بل ويشاركها نفس الاهتمامات.

وأشارت إلى أنها تفضل أن يكون فتى أحلامها “شبهها” من حيث الطباع والتفكير، وأن يكون محبًا للفن

وخلال الندوة، تحدثت صابرين أيضًا عن أهمية التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، مؤكدة أن النجاح الحقيقي لا يقتصر فقط على تحقيق النجاحات الفنية، بل يمتد ليشمل الاستقرار النفسي والعاطفي

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحب الحقيقي يقوم على الدعم والتفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن الشريك المناسب هو من يقف بجانبها في كل خطواتها، خاصة في رحلتها الفنية التي تعتبرها شغفها الأول والأخير.