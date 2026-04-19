أرض الفيروز على طريق التنمية الشاملة.. محافظ شمال سيناء: قفزة اقتصادية ومشروعات عملاقة تغيّر الواقع

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتحمل دلالات استراتيجية تعكس اهتمام الدولة بتنمية سيناء، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي وأهميتها في الأمن القومي المصري.

مشروعات تنموية كبرى

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية لإعادة بناء وتنمية شمال سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تهدف إلى تغيير الواقع الاقتصادي للمحافظة.

مصنع للمنتجات البلاستيكية

وأشار إلى أنه تم لأول مرة إنشاء مصنع للمنتجات البلاستيكية في مدينة بئر العبد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية الجديدة التي تعزز فرص الاستثمار وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

تنمية اقتصادية شاملة

وأضاف أن شمال سيناء لا تشهد حاليًا أي تهديدات أمنية، وهو ما يتيح التركيز بشكل أكبر على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد «قفزة هائلة» في مستوى الاقتصاد المحلي.

محاور التنمية في المحافظة

وفيما يتعلق بمطار العريش الدولي، أوضح أنه يُعد أحد أهم محاور التنمية في المحافظة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية 800 راكب في الساعة، ويقام على مساحة 17,500 متر مربع، ويضم صالات للسفر والوصول وكبار الزوار (VIP) والحجاج، إلى جانب مبنى متكامل للمؤتمرات والخدمات.

مشروع تطوير المطار

وأشار إلى أن مشروع تطوير المطار يشمل صالة خاصة بالمستقبلين والمودعين تتسع لنحو 190 زائرًا، ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز دور المطار كمحور لوجيستي مهم.

تقديم المساعدات الإنسانية

وبشأن معبر رفح، شدد المحافظ على أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها في دعم الأشقاء في قطاع غزة، موضحًا أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتقديم المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين للعلاج داخل المستشفيات المصرية.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن معبر رفح شهد خلال العام الماضي زيارات لنحو 110 وفود دولية لمتابعة الموقف الإنساني، مؤكدًا استمرار الدور المصري الإنساني والتاريخي تجاه الشعب الفلسطيني.