الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

البانيه بـ230 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 20 أبريل

اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تشهد أسعار الفراخ اليوم الاثنين حالة من الاستقرار النسبي في بورصة الدواجن وكذلك في الأسواق ، حيث بدأت أسعار الدواجن في الانخفاض خلال الأيام القليلة الماضية حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك تحت الـ100 جنيهاً.

 

سعر الفراخ البيضاء

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع عند مستوى 76 جنيها ، في حين يصل إلى المستهلك في الأسواق المحلية بمتوسط سعر يقترب من 86 جنيها للكيلو.


سعر الفراخ البلدي

استقرت أسعار الفراخ البلدي خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 110 جنيها، فيما يصل إلى المستهلك في السوق ومحال البيع بمتوسط يقارب 120 جنيها للكيلو.


سعر الفراخ الساسو

سجل سعر الكيلو داخل المزارع نحو 105 جنيهات، بينما يُعرض للمستهلك في الاسواق الشعبية ومحال التجزئة بمتوسط سعر يلامس 115 جنيها للكيلو.

سعر البانيه اليوم

يظل سعر كيلو البانيه في مصر يتفاوت بين 230 و240 جنيهًا، وفقًا لمناطق البيع والعوامل الموسمية، مع استمرار الطلب القوي على هذا المنتج

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 29 و30 جنيهًا، بينما دار سعر الكتكوت "الساسو" حول 17 و18 جنيهًا. وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية اتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة الأمراض الوبائية عبر توفير لقاحات منتجة محليًا، بما يضمن حماية الاستثمارات الداجنة واستدامة الإنتاج المحلي وفق المعايير الدولية.
 

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 90 جنيهًا في الجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 100 جنيه.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 87 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك أيضًا بنحو 100 جنيه، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.

أسعار مشتقات الدواجن في المحال والسلاسل التجارية

فيما تواصل أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل مستويات متفاوتة، وجاءت كالتالي:

  • صدور الدجاج الطازجة (كيلو): من 185 إلى 230 جنيهًا.
  • الدبوس الطازج (كيلو): نحو 170 جنيهًا.
  • أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): نحو 139 جنيهًا.
  • البانيه الطازج (كيلو): بين 240 و326 جنيهًا.
  • فرخة كاملة طازجة (وزن 950 - 1000 جرام): نحو 232 جنيهًا.
  • دجاج بلدي كامل طازج (وزن 1.5 كجم): نحو 285 جنيهًا.

انخفاض أسعار الدواجن 30%

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض ووجود فائض إنتاج تجاوز 25%، ووصل لـ 30%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت من مستويات تراوحت بين 95 و102 جنيه خلال شهر رمضان، إلى نحو 78 جنيهًا حاليًا.

وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك لا يجب أن يتجاوز 88 جنيهًا للكيلو، محذرًا من المبالغة في الأسعار داخل بعض الأسواق.

زيادة الإنتاج

وأضاف أن زيادة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق وفرة كبيرة، حتى مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد، وهو ما حال دون حدوث زيادات سعرية متوقعة.

كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة وصلت إلى 30%، حيث تراجع سعر الطن من 26-27 ألف جنيه إلى نحو 22 ألف جنيه، لعب دورًا رئيسيًا في خفض تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار الأسعار عند مستويات مناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر مدخلات الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، إلى جانب توجه الدولة لتنظيم السوق عبر إنشاء بورصة سلعية للدواجن تضمن سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك.

وأوضح أن إنشاء البورصة السلعية سينتج عنه انخفاض في الأسعار، مشيرًا إلى أن دورها مهم جدًا لكل من المنتج والمستهلك، حيث سيسهم ذلك في تحديد سعر واضح للدواجن الحية والمجمدة، وأن البورصة ستساعد في إتاحة فرص التصدير وتحقيق قدر من الاستقرار السعري.

أسعار الدواجن خلال عيد الأضحى

وتحدث عن أسعار الدواجن خلال عيد الأضحى، موضحًا أن هناك حالة من الاستقرار، وأن الفترة المقبلة لن تشهد تحركات كبيرة في الأسعار، في ظل وجود فائض في الإنتاج يتراوح بين 25% و30%، وهو ما يدعم التوجه نحو التصدير.

وتابع أن أسعار الدواجن لن ترتفع خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة المعروض وتوافر الإنتاج.

