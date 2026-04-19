برلماني: تنمية شمال سيناء خطوة استراتيجية.. والمرحلة الثانية تدعم الاستثمار وتغير الواقع

شارك النائب سعيد العماري، عضو مجلس النواب، ونواب سيناء في جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن متابعة جهود الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من التنمية الشاملة في شمال سيناء، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم خطط التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

وأكد العماري أن توجيهات الرئيس بشأن استكمال مشروعات التنمية في شمال سيناء تعكس رؤية واضحة للدولة نحو تعمير سيناء وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن حزمة الحوافز التي أعلنتها الحكومة لدعم الاستثمار في شمال سيناء ستسهم بشكل كبير في تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يحقق تنمية حقيقية على الأرض.

وأشار النائب إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحويل شمال سيناء إلى منطقة جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه حاليًا يعكس إرادة سياسية قوية لتحقيق التنمية الشاملة وربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.