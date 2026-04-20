أحلى من المطاعم... طريقة عمل قوارب فيليه قشر بياض في الفرن

قوارب فيليه قشر بياض في الفرن من الأكلات المشهورة في المطاعم والتي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها وتناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و المختلف عن الأكلات الأخرى.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قوارب فيليه قشر بياض في الفرن، فيما يلي..

مقادير قوارب فيليه قشر بياض في الفرن



● 500 جرام سمك فيليه قشر بياض

● قوارب ورق زبدة بني

● فاصوليا

● بصل أخضر

● شرائح مشروم

● زيت زيتون

● ملح

● فلفل

للتتبيلة:

● ثوم مفروم

● عسل أبيض

● صويا صوص

● مستردة

● ملح

● فلفل

● زيت زيتون



طريقة تحضير قوارب فيليه قشر بياض في الفرن



في بولة يوضع ثوم مفروم، عسل أبيض، صويا صوص، مستردة، ملح، فلفل، زيت زيتون، وتقلب المكونات للحصول على التتبيلة المطلوبة.

يقطع السمك الفيليه إلى شرائح ثم يضاف إلى الصوص ويتبل جيدا

ثم يضاف مشروم شرائح ويقلب ثم يوضع في القوارب.

تضاف فاصوليا ثم توضع شرائح السمك الفيليه.

توضع القوارب على صاج ثم توضع في الفرن وتترك حتى تمام الطهي

وتقدم.