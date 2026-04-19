سهلة وخفيفة.. طريقة عمل سلطة تونة بالمكرونة

سلطة تونة بالمكرونة من الأكلات الخفيفة و اللذيذة التي تتناسب مع أجواء الصيف، كما يمكنك الأعتماد عليها خلال اتباع نظام غذائي صحي.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة تونة بالمكرونة فيما يلي….

مقادير سلطة تونة بالمكرونة



● مكرونة مسلوقة

● تونة

● ملح

● كمون ناعم

● فلفل أسود

● عصير ليمون

● مايونيز

● زبادي

● زيت زيتون

● شبت مفروم

● ثوم مفروم

● فلفل ألوان مكعبات صغيرة

● بصل أحمر جوانح

● ذرة حلوة

طريقة تحضير سلطة تونة بالمكرونة



تخلط التونة والملح والكمون والفلفل وعصير الليمون والمايونيز والزبادى والزيت والثوم والفلفل الألوان والشبت والبصل والذرة والمكرونة المسلوقة

يقلب كل الخليط ويغرف وتقدم السلطة