طريقة عمل طاجن سمك بالبصل المكرمل.. جديد ولذيذ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طاجن سمك بالبصل المكرمل، فهو من الأطباق اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير طاجن سمك بالبصل المكرمل



● سمك فيليه

● بصل

● ثوم

● فلفل حار مفروم

● كمون ناعم

● عصير ليمون

● زيت

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن سمك بالبصل المكرمل



تتبل قطع السمك بالملح والكمون والثوم وعصير الليمون

يشوح البصل في الزيت في إناء على النار

يضاف الفلفل الرومي ويقلب كل الخليط حتى يتكرمل البصل

يوضع خليط البصل مع قطع السمك في طاجن

يوضع في الفرن حتى تمام النضج

يمكن إضافة فحمة فى إناء ويوضع في طاجن السمك، وتطفأ بالزيت وتغطى مع خليط السمك حتى الحصول على طعم الشواء في السمك