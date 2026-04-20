يسرا تنعى والد منة شلبي برسالة موثرة : اللهم ارحمه واغفر له

نعت الفنانة يسرا محمد شلبي، والد الفنانة منة شلبي، الذي رحل عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.



وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي اكس :" إنا لله وإنا إليه راجعون..

‏ببالغ الحزن والأسى، أنعى والد حبيبة قلبي منة شلبي الأستاذ هشام شلبي، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة، وألهمكم الصبر والسلوان. خالص التعازي والمواساة للأسرة الكريمة.



وكان قد أعلن المنتج احمد الجنايني وفاة والد زوجته الفنانة منة شلبي منذ قليل ، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي.

وكتب المنتج أحمد الجنايني زوج الفنانة منة شلبي على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي حماي الغالي محمد هشام الدين شلبي، والد كل من مصطفى وإيمان ومنة شلبي، وأشهد الله أنه كان نعم الأب، طيب القلب ولم أرَ منه إلا كل خير.. تقام صلاة الجنازة اليوم الاثنين عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي، نسألكم الفاتحة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه واجعل مثواه الجنة.