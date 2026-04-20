نمير عبد المسيح يكشف أسباب حماسه لتقديم فيلم الحياة بعد سهام.. خاص

كشف المخرج نمير عبد المسيح عن الاسباب الحقيقية وراء تنفيذ فيلم “الحياة بعد سهام” كيف ينظر الى هذا العمل.

وأوضح عبد المسيح فى تصريح خاص لصدى البلد: أن الدافع وراء تقديم “الحياة بعد سهام” لم يكن مجرد مشروع فني، بل احتياج داخلي ملح، نابع من رغبة في طرح أسئلة وجودية تتعلق بالأصل والانتماء.

وأشار إلى أن هذه الأسئلة قد لا تشغل بال من يعيشون داخل أوطانهم بنفس الدرجة، لكنها تصبح أكثر إلحاحا لدى من اختبروا تجربة الهجرة والعيش في مجتمعات مختلفة، حيث تتعاظم الحاجة إلى فهم الذات والجذور.

قصة فيلم الحياة بعد سهام

ويمتد فيلم “الحياة بعد سهام” على مدار 76 دقيقة، ويعد العمل الوثائقي الطويل الثاني في مسيرة عبد المسيح، حيث يواصل من خلاله استكشاف قضايا الهوية والانتماء والذاكرة، عبر معالجة إنسانية عميقة تمس وجدان المشاهد.

ويغوص الفيلم في تاريخ عائلته الممتد بين مصر وفرنسا، مستلهما في رحلته بعض المرجعيات السينمائية، خاصة أعمال يوسف شاهين، ليقدم تجربة بصرية وشعورية تتناول الاغتراب، لكنها في جوهرها تظل حكاية عن الحب قبل أي شيء آخر.