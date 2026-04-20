الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مأساة الطفولة تطارد شمس البارودي.. حكاية اختطاف شقيقتها تعود للواجهة

شمس البارودي
نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عبر حسابها على موقع «فيسبوك» منشورًا مطولًا، استرجعت خلاله ذكريات مؤثرة من طفولتها، كاشفة عن تفاصيل صادمة حول حادثة اختطاف شقيقتها ووفاتها، وما صاحبها من معاناة كبيرة عاشتها أسرتها في تلك الفترة.

كما روت ذكرياتها مع التنقل بين مناطق شبرا والمعادي، وصولًا إلى حلوان، مستعيدة مواقف إنسانية مع والديها، خاصة دعم والدها لها في طفولتها.

وتطرقت إلى جانب من حياتها الشخصية، متحدثة عن شغفها بقيادة الدراجة منذ الصغر، وكيف استمرت تلك الهواية معها حتى مراحل متقدمة من حياتها، مشيرة إلى موقف طريف جمعها بأسرتها خلال رحلة في إنجلترا، حيث قادت الدراجة وسط أجواء مليئة بالبهجة.

وأوضحت أن استرجاع هذه الذكريات جاء بعد أن أرسلت لها حفيدتها صورة أثناء تعلمها ركوب الدراجة في شوارع المعادي، لتعيد لها تلك اللحظة مشاهد من طفولتها وتجاربها الأولى.

حسن يوسف وشمس البارودي

ورحل الفنان حسن يوسف في شهر أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، وبرع في عالم السينما وقدم عددا كبيرا من الأعمال من بينها "أنا حرة، شفيقة القبطية، الخطايا، وأصعب جواز، القط والسمان، المغامرون الثلاثة، وقدم عدد من المسلسلات من بينها ليالي الحلمية وبوجي وطمطم وقضاة عظماء وزهرة وأزواجها الخمسة"وغيرها.

كانت أخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي بفيلم "2 على الطريق" عام 1984 وشاركها البطولة عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب منتصف الثمانينات.

