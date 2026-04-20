آمال إسرائيلية بفشل المفاوضات مع لبنان والعودة إلى الحرب.. تفاصيل

قال دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية ذكرت أن الاجتماع الثاني الإسرائيلي اللبناني سيُعقد يوم الخميس، في إطار التنسيق والمشاورات الأمنية الجارية.

وأوضحت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاجتماع يأتي بالتوازي مع مشاورات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عدد من الوزراء الأمنيين عبر الهاتف، إلى جانب انعقاد اجتماع الكابينت الأمني والسياسي لبحث تداعيات استمرار وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضافتدانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن اجتماع الكابينت الأمني والسياسي، الذي تأجل من الأمس إلى اليوم، يركز على مسألة استمرار أو انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، خاصة أن المصادقة النهائية على القرارات تتطلب موافقة الكابينت.

وأشارت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار على الحكومة الإسرائيلية أثار استياء داخل الأوساط الأمنية، كما أدى إلى تغيب نتنياهو عن جلسات محاكمته في المحكمة المركزية في تل أبيب لمتابعة هذه التطورات.

وأوضحت دانا أبو شمسية أن الصحف الإسرائيلية، وعلى رأسها "يديعوت أحرونوت"، أقرت بوجود فجوات واضحة بين طهران وواشنطن، رغم إصرار الطرفين على مواصلة المفاوضات أو على الأقل تمديد وقف إطلاق النار بهدف تقليص هذه الفجوات، لافتة إلى إلى أن هذه التطورات تحظى بمتابعة دقيقة داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية.

وأشارت دانا أبو شمسية إلى أن التقديرات الإسرائيلية، التي وصفتها بالأمنيات، تميل إلى توقع فشل هذه المفاوضات وعودة القتال، وهو ما يتسق مع تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي حول إعداد خطط عسكرية لاستهداف الجانب الإيراني في حال استئناف المواجهات.

وأوضحت أن إسرائيل تعتبر أن نتائج المواجهة السابقة لم تحقق أهدافها المرتبطة باليورانيوم المخصب، والبرنامج الصاروخي الباليستي، ودعم إيران لحلفائها في المنطقة، كما أكدت أن عدم الفصل بين الجبهتين اللبنانية والإيرانية جاء نتيجة فرض وقف إطلاق النار على لبنان.

