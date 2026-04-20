قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرّك في جامعة كفر الشيخ لدعم المسرح بحرمها التنويري

رئيس جامعة كفر الشيـخ
محمود زيدان

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، المخرج عمرو قابيل، رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، والفنانة عزة لبيب، وذلك بمقر الجامعة، بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني ودعم المواهب الشبابية.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس جامعة كفر الشيخ بالضيوف، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وإتاحة منصة إبداعية لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات المصرية والدولية، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الفنية والثقافية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية وعيه.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مصر تمتلك تاريخًا عريقًا وريادة راسخة في دعم الفنون والثقافة، خاصة الفنون المرتبطة بالشباب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، في ظل القيادة السياسية الحكيمة، تضع تنمية الوعي الثقافي والفني على رأس أولوياتها، لما له من دور محوري في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف الدكتور يحيى عيد، أن جامعة كفر الشيخ تسعى إلى دعم الحركة المسرحية داخل الحرم الجامعي، وتوفير كافة الإمكانات التي تُمكّن الطلاب من التعبير عن مواهبهم وصقل قدراتهم الإبداعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تؤكد على أهمية بناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على دمج الأنشطة الثقافية والفنية ضمن خططها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، لما لها من دور فعّال في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية لدى الشباب.

 وأشارت إلى أن المسرح الجامعي يُعد وسيلة مهمة للتعبير عن قضايا المجتمع ومعالجتها بشكل إبداعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التفاعل الإيجابي مع تحديات العصر.

ومن جانبه، أعرب المخرج عمرو قابيل عن سعادته بزيارة جامعة كفر الشيخ، مشيدًا بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، وخاصة دعمها للأنشطة الطلابية والفنية، مؤكدًا حرص ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي على توسيع آفاق التعاون مع الجامعات المصرية، وإتاحة الفرصة لطلابها للمشاركة الفعالة في الفعاليات المسرحية الدولية.

كما أشادت الفنانة عزة لبيب بالدور الذي تقوم به الجامعات المصرية في اكتشاف المواهب الشابة، مؤكدة أن المسرح الجامعي يُعد أحد أهم روافد الحركة الفنية في مصر، لما يقدمه من طاقات إبداعية واعدة تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جامعة كفر الشيخ وملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، بما يسهم في دعم الفنون الجامعية، وتعزيز دور الشباب في الإبداع والابتكار، وترسيخ مكانة مصر كمنارة ثقافية رائدة في المنطقة.

جامعات جامعة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ أخبار جامعة كفر الشيخ

